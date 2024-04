Star Wars: Knights of the old Republic håller ju som bekant på att få en remake. Dessvärre verkar det också vara lite turbulens runt utvecklingen då spelet tycks ha hamnat i utvecklingshelvetet. Det har till och med i perioder pratas om att spelet är övergivet och nedlagt.

Senaste ryktet rör plattformsexklusiviteten. Spelet utannonserades tidsexklusivt för Playstation 5, men det verkar dock ha ändrats. Enligt branschvetaren Jeff Grubb vill Sony inte längre ha något och göra med den kontroversiella remaken.

Star Wars: KOTOR remaken avtäcktes 2021 och skulle då utvecklas av Aspyr Media. Spelet ska dock ha flyttats över till Saber interactive då inte Aspyr klarade av projektet. När sedan Embracer Group började sälja av sina spelföretag så sålde de även bort Saber. Frågetecknet blev då om rättigheterna till spelet var kvar hos Embracer. Tydligen så ska dock dessa ha följt med Saber som trots nedläggningsryktena hävdar att de fortfarande utvecklar spelet. Med andra ord fortsätter dramat i en galax långt långt borta.