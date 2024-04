"31 % är väldigt bekymrade"

Spelutvecklare oroar sig över live service-modellen och hur hållbara spelen är. Det framgår tydligt i en färsk undersökning som Game Developer gjort med 600 utvecklare i branschen. Undersökningen är bred men en del av den handlar alltså om live service. 70 procent uttrycker oro över live service-spelens hållbarhet. 39 procent är något bekymrade medan 31 procent är väldigt bekymrade. En fjärdedel är inte oroliga alls, medan fyra procent inte vet vad de ska svara.

Att spelarna ska tappa intresset för live service-spelen är vanligaste skälet till oro (63 procent), med konkurrensen från andra live service-titlar hack i häl (62 procent).

Live service har länge varit en het potatis i spelvärlden, och fortsätter vara det. I år har Suicide Squad släppts (går sådär, milt uttryckt) och The Last of Us live service-spel har samtidigt skrotats. En rapport från tidigare i år vittnade om att 95 procent av tillfrågade studior i en undersökning jobbade med live service-spel. Ställt bredvid de här siffrorna innebär det väldigt mycket oro...