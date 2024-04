20 maj är det dags för full release.

20 maj är det två år och tio dagar sedan Songs of Conquest släpptes i early access (där det gått väldigt bra), och det är också då det släpps skarpt. 1.0-versionen av den göteborgska Heroes of Might and Magic-hommagen kommer framför allt med en fjärde storykampanj. I den tas vi till öknen och får följa handelsnationen Barya, med en förkärlek till "guld och krut".

Mer krut blir det i fullversionen, då man bearbetat existerande kampanjer, skruvat i AI:n, förbättrat belägringar och gjort ingrett i slumpkartor och användarskapade sådana.

Carl Toftfeld är lead game designer och är glad över milstolpen som är inom räckhåll.

Songs of Conquest är ett resultat av åratals passion, hårt arbete och kärlek för denna genre, och att se det nå 1.0 är en otrolig milstolpe för oss. Vi är väldigt stolta över hur långt spelet har kommit i early access och skulle inte vara här idag utan den otroliga feedbacken och stödet från spelare som redan har dykt in.

Songs of Conquest släpps (och finns) via Steam, GOG och Epic Games Store.