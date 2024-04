People Can Fly är folket bakom titlar som Bulletstorm, Gears of War: Judgment och Outriders, och under 2020 avslöjade de att de jobbade på Project Dagger, som enligt dem själva var ett banbrytande och ambitiöst actionäventyr baserat på ett nytt varumärke. Det utvecklades då i samarbete med Take-Two, men under 2022 drog de sig ur projektet.

Men det blir ingen slutlig produkt av det hela, för under månaden har People Can Fly meddelat sina investerare att projektet gick i graven den 5 april. Anledningen ska vara att de har utvärderat spelets omfattning och kommersiella potential, och kommit fram till att det inte är lönt att fortsätta.

De har dock fler järn i elden och jobbar bland annat på ett spel med Microsoft, som tros ha något med Gears of War att göra.