Med säljsiffror som aldrig vill vika nedåt var det bara en tidsfråga, men nu är det klart – Mario Kart 8 Deluxe är Nintendos bäst säljande spel genom alla tider.

I företagets senaste säljrapport, som sträcker sig till 31 mars i år, står att arkadracern sålts i 61,97 miljoner exemplar. Därmed sladdar det om Super Mario Bros och dess 58 miljoner ex. Ännu mer imponerar siffran om man kommer ihåg att spelet först såldes i 8,4 miljoner ex till Wii U (två av tre Wii U-ägare köpte ett ex!): Deluxe är alltså samma spel fast lätt uppdaterat till Switch. Så totalt har Mario Kart 8 sålts i över 70 miljoner ex.

Vän av siffror kan lyfta fram att Wii Sports har 82,9 miljoner i säljsiffror, men eftersom spelet medföljde konsolen Wii räknas det inte. Tvåa och trea på Switchens bästsäljarlista är Animal Crossing: New Horizons (45,36 miljoner) och Super Smash Bros Ultimate (34,22 miljoner).

De 10 bäst säljande Switch-spelen

Mario Kart 8 Deluxe – 61,97 miljoner Animal Crossing: Nw Horizons – 45,36 miljoner Super Smash Bros Ultimate – 34,22 miljoner Zelda: Breath of the Wild – 31,85 miljoner Super Mario Odyssey – 27,96 miljoner Pokémon Sword/Shield – 26,27 miljoner Pokémon Scarlet/Violet – 24,92 miljoner Super Mario Party – 20,66 miljoner Zelda: Tears of the Kingdom – 20,61 miljoner New Super Smash Bros U Deluxe – 17,45 miljoner

Switch-konsolen fortsätter sälja, trots hög ålder. 141,22 miljoner ex har gått åt genom åren, skrev vi häromdagen. Det är en ökning med två miljoner sedan februari i år, och omkring 9 miljoner sedan i höstas. Men den har fortfarande en bra bit kvar till Playstation 2:s över 160 miljoner. Men vem vet – Nintendo är Nintendo.

De ska för övrigt presentera nästa konsol, "Switch 2" som den brukar kallas, senast i mars 2025. Okänt när den släpps.