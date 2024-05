Det skulle knappast röra sig om en storskräll ifall God of War Ragnarök skulle släppas på pc, med tanke på att föregångaren redan har letat sig dit och att Playstation är mitt uppe i en satsning där många spel släpps på plattformen så småningom.

Nu har det hur som helst börjat ryktas om att en utannonsering är på väg, och enligt läckaren billbil_kun kommer utannonseringen att ske någon gång i maj. Över lag tycks Playstations pc-satsning ha gett bra utdelning, med hög försäljning och bra omdömen, sånär som för The Last of Us Part I, som led av stora prestandaproblem när det släpptes.

Det förra God of War-spelet sålde runt en miljon exemplar på pc på två och en halv månad, och det finns ett ordentligt sug efter uppföljaren.