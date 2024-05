När spelföretag fattar impopulära beslut brukar det straffas med att deras spel recensionsbombas. Men efter att Microsoft förra veckan berättade att Tango Gameworks läggs ner har deras Hi-Fi Rush kärleksbombats på Steam.

Det har ramlat in över 2 600 positiva användaromdömen de senaste dagarna, varav 98 procent är positiva. Även för The Evil Within, Ghostwire: Tokyo och studions andra spel syns en ökning i både antalet röster och att de är positiva den senaste tiden, men där är antalet betydligt färre.

Det var i tisdags förra veckan som beskedet att Tango Gameworks, Arkane Austin (studion bakom Redfall och Prey-remaken) och ett par mindre studior läggs ner kom. Många blev förvånade över just Tango-nedläggningen: alla företagets spel har bra omdömen, och Hi-Fi Rush är rejält hyllat både av spelare och kritiker. Xbox-presidenten Sarah Bond svarade med ett ickesvar på frågan om varför. Xbox-chefen Matt Booty ska dagen efter ha sagt till de anställda att "We need smaller games that give us prestige and awards", skriver The Verge. Vilket bisarrt nog är en rätt träffande beskrivning av Hi-Fi Rush.