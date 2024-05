The Casting of Frank Stone utspelar sig i Dead by Daylight-världen, men det är inte ett asymmetriskt multiplayer-spel och utvecklas inte av Behavior Interactive. Istället är det Supermassive Games som skapar ett singleplayer-spel i samma anda som The Quarry och Until Dawn.

Nu har den första gameplay-trailern landat, även om det inte är mycket till gameplay som visas. Spelet kretsar kring inspelningen av en budgetskräckis på ett övergivet stålverk i småstaden Cedar Hills. Den sadistiske mördaren Frank Stones arv lever dock vidare på platsen och gör inspelningen lite mer spännande än tänkt.

Som vanligt med Supermassive vankas det viktiga beslut och quick time events. The Casting of Frank Stone släpps under 2024 på Xbox Series X/S, pc och Playstation 5.