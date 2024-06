En pc-version av The Last of Us Part 2 är färdigutvecklad sedan länge. Det påstår (översättning) smeknamnet Billbil-kun, en person som har en sällsynt förmåga att gräva fram hemligheter om spelbranschen som visar sig stämma och släppa dessa på Dealabs.

Enligt läckaren var spelet färdigt redan i november 2023, kanske tidigare. Utvecklingen ska ha varit igång sedan åtminstone 2021, hävdas det. Men uppgiften har inget stöd från officiellt håll, och såvitt känt har uppgifterna inget stöd från annat håll, så betrakta det hela som ett rykte tills vidare.

Då återstår frågan varför det inte släpps om det är färdigt. Det spekuleras i att man inväntar den andra säsongen av HBO:s tv-serie, vilken släpps under 2025. Remaken av originalet släpptes till pc i mars förra året, strax efter den första tv-säsongen. (Vi gav den högt betyg.) Det skulle innebära att spelet får ligga och vänta i drygt ett år som bäst – knappast standardförfarande. En möjlig förklaring till att spelet får vila kan vara att det planerats för samtidig release, men att tv-serien dröjer längre än planerat efter förra årets strejker i USA. Spekulation, som sagt.

PS5-remastern av The Last of Us Part 2 släpptes i januari i år, och fick strålande betyg. Officiellt finns inga besked om en pc-version också, men det känns sannolikt med tanke på Sonys ökade intresse för återutgivningar av Playstation-spel på pc. I september väntar God of War Ragnarök, för att ta ett exempel.

I april ryktades det om att en The Last of Us Part 2-remaster skulle avtäckas i maj. Så blev det bevisligen inte.

Håll ett öga på Summer Game Fest på fredag kväll, kanske avslöjas något där? Sändningen börjar klockan 23 – FZ täcker live.