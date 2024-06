Indiana Jones and the Great Circle ska släppas i år och hade förstås en given plats under den stora Xbox-showen. Visserligen kan man muttra om att vi inte lärde oss särskilt mycket nytt. Tunt med gameplay och inget skarpt datum i sikte. Det hade inte varit jättemycket begärt.

"Inget skarpt datum i sikte"

Å andra sidan: vi fick en nazist som utbrast ett "Choo, choo!" Indiana Jones-känslan finns tvivelsutan där och kanske kan The Great Circle bli den Indiana Jones-storyn många menar att varken fjärde eller femte filmen mäktade med? Vi får se.

Wolfenstein-studion Machinegames kan ju definitivt det här med att piska nazister.