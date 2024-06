Wow! Det var en fullmatad kväll som serverades under aftonens Xbox Games Showcase. Ett nytt Doom och ett nytt Gears of War avtäcktes. Vi fick se Fable, Perfect Dark och State of Decay 3 i aktion. Och trailern från Indiana Jones and the Great Circle ser ut att kunna bli det Indy-spel alla actionäventyrare drömt om.

Här har du alla trailers från kvällens show.

Doom: The Dark Ages

Id Software's gonna get medieval on your ass! Nya Doom släpps under 2025 till pc, Xbox Series – och Playstation 5!

Indiana Jones and the Great Circle

Saknar du Uncharted? Och den satiriska nazi-skildringen från Wolfenstein-spelen? Machinegames kan vara i färd med att få in båda i ett och samma spel. Och det släpps vid okänt datum 2024.

Gears of War: E-Day

Det ser ut som att vi får följa med Marcus Fenix & co till dagen då kriget startade. Inget nämndes om när det kan tänkas släppas.

Fable

Första gameplay-trailern från Playground Games försök att väcka liv i Peter Molyneux omtyckta RPG-serie. Liksom mycket annat i kväll sades att man siktar på relase under 2025.

Perfect Dark

Kvällens stora överraskning? Efter många långa år fick fick äntligen se Perfect Dark i aktion. Och mycket visades, och en hel del var ingame. Men ännu ingen antydan om när det ska släppas.

State of Decay 3

Gameplay fick vi till slut. Men okänt när det släpps.

Diablo 4: Vessel of Hatred

Blizzard-mäktig trailer från första Diablo 4-expansionen, som släpps den 8 oktober.

Age of Mythology: Retold

Mysig remaster/remake från pc-spelandets guldålder! Landar den 4 september, till pc och Xbox.

Starfield: Shattered Space

Vi trodde vi skulle få ett datum för första expansionen, men icke. Däremot släpptes Creation Kit i dag, så att moddare lättare kan fixa och tricksa med spelet.

Dragon Age: The Veilguard

Nyss omdöpta "Dragon Age 4" fick inte heller releasedatumet spikat. Men det är hösten 2024 som gäller.

Call of Duty: Black Ops 6

Årets actionpartaj utspelas under första Gulfkriget och har gäster som Saddam Hussein, Bill Clinton och George Bush den äldre. Och festen börjar den 25 oktober.

Stalker 2: Heart of Chornobyl

Släpps 5 september till pc och Xbox Series.

Microsoft Flight Simulator 2024

Trailer som väl inte säger något vi inte visste: vi kan flyga massa olika sorters uppdrag (trafikflyg, luftballong, brandbekämpning med mera, med mera). Men releasedatum fick vi – den 19 november. Och det är både pc och Xbox Series som gäller.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Smyger sig på oss vid okänt datum, för ett sånt fick vi minsann inte.

Avowed

Obsidians första fullstora rollspel under Microsofts flagg ska släppas 2024, men vi fick inget datum i kväll. Däremot en lång story-trailer.

Life is Strange: Double Exposure

Seriens (typ) fjärde spel avtäcktes, och fick samtidigt releasedatum. Det släpps den 29 oktober till pc och Xbox Series. Hur bra det blir återstår att se, och det får vi göra under 2025 på pc eller Xbox.

World of Warcraft: The War Within

Nästa WoW-expansion är över oss den 26 augusti.

Mixtape

Flirtar oblygt med *ähum* äldre gamers, både i mode, göromål och musik, och det hela kröns av fantastisk ljussättning.

Assassin's Creed Shadows

Kort gameplay från Japan. Mer kommer på Ubisoft Forward måndag kväll. Spelet släpps 15 november.

Atomfall

Jahaja. Sniper Elite-studion Rebellion gör ett FPS som har det mesta: mecha-robotar, eldkastare, pilbåge, magi, monster. Kan bli vad som helst, känns det som. Ska släppas 2025.

Tre nya Xbox Series X/S-konsoler släpps till julhandeln

Mer info här.

Mecha Break

Släpps 2025 till pc och Xbox Series. Beta kommer i augusti 2024.

Winter Burrow

Landar tidigt 2025 till pc och Xbox.

Fragpunk

Action som nog har sneglat på Fortnite. Om det stämmer får vi veta 2025.

Clair Obscur: Expedition 33

Tjugo-tjugofem ska det släppas.

South of Midnight

Kommer till pc och Xbox 2025.

Wuchang: Fallen Feathers

Släpps 2025.

Flintlock: The Siege of Dawn

Släpps den 18 juli, vilket gör det här till det närmaste vi kom en shadow drop.