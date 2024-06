Gårdagens Xbox Showcase inkluderade bland annat Fable, vilket var på tiden, eftersom det var ett år sedan vi fick se något från det. Utvecklingen är det Playground Games som står för, vilket har lett till en del höjda ögonbryn, eftersom de endast skapat racingspelen Forza tidigare.

Men de är inte ensamma, för nu har Eidos Montreal bekräftat att de också hjälper till med utvecklingen. På X skriver de att det varit roligt att samarbeta med Playgroud för att skapa ett oförglömligt äventyr, men ger dessvärre inga smaskiga detaljer om spelet.

Eidos Montreal har tidigare gett oss bland annat Deus Ex: Human Revolution och Deus Ex: Mankind Divided, såväl som Thief (2014) och Marvel's Guardians of the Galaxy.

Fable släpps någon gång under 2025 på Xbox Series X/S, pc och Game Pass