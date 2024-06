Under gårdagens Xbox Showcase utannonserades ett nytt spel i Life is Strange-serien vid namn Life is Strange: Double Exposure. Precis som Life Is Strange: Before the Storm och Life is Strange: True Colors är det utvecklat av Deck Nine, snarare än seriens skapare, Don't Nod.

Och det blir ett kärt återseende, för huvudkaraktären är ingen mindre än Max Caulfield, som man spelade som i det första spelet. Nu är hon dock några år äldre och arbetar på ett universitet, och har dessutom svurit att aldrig använda sina tidsmanipulerande krafter igen – ett beslut hon får väga om när hon måste börja gräva i en väns dödsfall.

Grejen är den att Max visar sig kunna skifta mellan två olika tidslinjer: en där vännen Safi är död och en där hon fortfarande lever.

Life is Strange: Double Exposure släpps på Xbox Series X/S och pc den 29 oktober.