11 Bit Studios, skaparna av Frostpunk och This War of Mine, jobbar inte bara på Frostpunk 2, utan utannonserade även The Alters under 2022. Det ser ut att kunna bli en intressant variant av överlevnadsgenren, och nu har de släppt en 14 minuter lång video från den demo av spelet som ska släppas på Steam i dag och vara tillgängligt i en vecka.

Man axlar rollen som Jan Dolski, som är strandsatt på en planet och tvingas skapa alternativa versioner av sig själv för att ha en chans att ta sig hem. För att uppnå det måste han ge sig ut i planetens olika miljöer för att hitta resurser att släpa hem till basen, som är en gigantisk, hjulformad historia som man kan köra runt på planeten för att undvika solens dödliga strålar.

Man kommer även att interagera med sina alternativa jag för att bland annat bygga relationer och påverka deras beslut.