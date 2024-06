Epich har haft uppgifter om en mängd opublicerade spel tillgängliga. Dessa har gjort tillgängliga på EpicDB.org, en inofficiell spellista i stil med Steamdb.info, där man kunde bläddra fritt i datan. Siten försvann rätt snabbt, men många hann grävt fram intressanta uppgifter om vad som kan tänkas vara på väg att släppas hos Epic.

En pc-version av The Last of Us Part 2 hör till det mer intressanta. Den listas inte i databassen, men Sony har "Utah" listat och Resetera-användare har grävt fram att det kan vara ett arbetsnamn för TLOU2. Andra intressanta namn är Bioshock 4 och Turok, för att ta två exempel.

Nyligen ryktades det att pc-versionen av The Last of Us 2 är klar sedan åtminstone november förra året, men att det kan komma att släppas först i samband med säsong två av tv-serien. Sant eller falskt? Spekulera på du.

Epic ströp tillgången till uppgifter om kommande spel kort efter att EpicDB gick upp, säger en talesperson för Epic till Eurogamer. Därmed lär datan inte komma tillbaka, och det är tveksamt om vi får en motsvarighet till SteamDB (som baseras på officiellt släppt data).