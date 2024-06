Yacht Club Games Shovel Knight kommer få en uppdaterad version. Utgåvan kommer heta Shovel Knight: Shovel of Hope DX och ska vara den ultimata versionen av spelet. Versionen kommer innehålla 20 spelbara karaktärer så som Shield Knight, the Enchantress och medlemmar från The Order of No Quarter. Spelet kommer även ha save states och en rewind-funktion, innehålla multiplayer för online-spel och massa annat godis.

Avslöjandet kom i fredags när Yacht Club höll en liten 20-miuntare där de också berättare att en ny del i Shovel Knight-serien är under utveckling. Mer info om uppföljare lär vi få se och höra om senare - den som väntar på något gott!

För den som vill se hela eventet så postar jag en länk här nedan.

Tack för nyheten @Gertzy