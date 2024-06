Det ser ut att bli ett tredje spel i soulslike-serien Lords of the Fallen, fast under nytt namn. Utgivaren CI Games har ansökt om varumärkesskydd för Death of the Fallen, vilket alltså ska bli en fortsättning på de två Lords of the Fallen-titlarna. Man har knappt kommit öer det faktum att de heter exakt likadant, så ett namnbyte är välkommet.

Ett avtal (översättning från polska) mellan CI Games och Epic, som ger den senare rätt att distribuera pc-versionen av spelet, berättar att det siktas på relase 2026 till pc, PS5 och Xbox series. Där kallas spelet "Project 3", rapporterar PC Gamer, men vi vet ju vad det kommer heta.

Första Lords of the Fallen släpptes redan 2014. Del två, som alltså också heter Lords of the Fallen, kom i höstas och mottogs bättre.