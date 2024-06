Det är smått otroligt att Beyond Good and Evil 2 utannonserades för första gången under 2008. Spelet som då planerades var visserligen en regelrätt uppföljare, och ni kanske är bekanta med att det senare stöptes om som en prequel.

En del har visats upp från spelet, bland annat under 2018, men enligt rykten ska utvecklingen ha startats om från början sedan dess. Den fullständiga avsaknaden av nyheter om spelet på senare år har fått många att tro att det helt enkelt är nedlagt, men hemsidan för jubileumsutgåvan av första spelet hävdar att det faktiskt blir en uppföljare.

Mer specifikt står det:

Lär er mer om Jades barndom och hennes koppling till Beyond Good and Evil 2 tack vare en ny skattjakt genom Hillys!

Och så är det med det.