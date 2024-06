Elden Ring: Shadow of the Erdtree är tidernas mest firade expansion/dlc. Det avslöjar Metacritic-siffror. Därmed är det också den rollspelsexpansion som har det högsta snittet – högre än självaste Blood and Wine till The Witcher 3. Något som CD Projekt noterar vördnadsfullt:

Under de senaste åtta åren har The Witcher 3: Blood and Wine haft äran att vara den bäst recenserade expansionen för ett rollspel – men nu får Elden Ring bära den kronan. Grattis till hela teamet på Fromsoftware för deras fantastiska arbete!

Repliken från polackernas japanska branschkollegor är minst lika vördnadsfull:

Det är verkligen en ära att bli placerad bredvid Blood and Wine, en av de största genom tiderna. Vi tar ödmjukt emot era vänliga ord. Tack.

Nu är visserligen begreppet "rollspel" ganska brett och The Witcher 3 och Elden Ring högst olika sorters spel. Men det är ändå vackert att se två mästare hylla varandra för respektive bragd. CD Projekt har till och med delat ett antal skärmdumpar från anställda som spelar Elden Ring.

Något de förmodligen gör när de inte utvecklar The Witcher 4...