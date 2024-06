De bäst säljande spelen i Europa under maj var (1) EA Sports FC 24 (EM-feber!) framför (2) ständiga Grand Theft Auto V. Trea på listan (mer EA) är färska F1 2024. Det ska emellertid noteras att det Codemasters-utvecklade racingspelet faller med 35 procent jämfört med fjolårets F1-spel.

Andra evergreens, bortom GTA V, tycks vara (7)Hogwarts Legacy och (8) Red Dead Redemption 2.

Detta enligt siffror från Gamesindustry. Siffrorna avser fysisk och digital försäljning från de flesta stora drakarna, men Nintendo och 505 Games exkluderas i vissa fall. Mer om urvalet läser du här.

Man beräknar att 11,6 miljoner spel såldes i maj, vilket är ett tapp med nästan 17 procent jämfört med under samma period 2023. En orsak är Zelda: Tears of the Kingdom som sålde i fler exemplar än hela topp tio i år. Ingen dålig bedrift, men låt oss ändå kolla på årets topp tio: