Little Big Adventure: Twinsen's Quest släpps i höst och är en remake av den snart trettio år gamla klassikern från Frédérick Raynal (framför allt känd för Alone in the Dark). Visuellt sett är det en ordentlig renovering med en ny look. Man hävdar också att spelmekaniken "moderniserats". Något som förmodligen är goda nyheter, då originalet är något stelbent i sina kontroller.

Målet, säger Microids, är att behålla magin och förstärka med moderna knep. De olika öarna har genomgått en översyn och det ska bli spännande att se den magiska bollen i 2024-tappning.

En helt ny look.

Det har varit både små och stora problem längs vägen. Först snackades det om ett Little Big Adventure 3... som lades på is. Istället skulle vi få en reboot... som lades ner. Istället utvecklades remasters till en remake. Och det är den vi ska få sätta tänderna i någon gång under spelhösten. Förslagsvis lagom till 30-årsdagen i oktober...?

Plattformarna är pc, Playstation, Xbox och Switch. Kort sagt: (nästan) alla ska med.