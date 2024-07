33 sägs upp från Ubisoft Toronto. Detta för att säkerställa att studion kan "fortsätta leverera enligt planerna". Det bekräftar Ubisoft för PC Gamer, och man lovar att stötta de drabbade.

Ubisoft Montreal är huvudstudion bakom Prince of Persia: The Sands of Time-remaken, men i juni stod det klart att de skulle backas upp av Ubisoft Toronto, med bland andra Far Cry 6 och Watch Dogs: Legion på meritlistan. Det är oklart hur Prince of Persia-spelet drabbas, som redan haft en skakig resa under flera år och planeras att släppas först 2026.

Sedan början av 2023 har stora uppsägningar präglat branschen. I maj skrev vi att över 10 000 drabbats bara i år och att siffran stigit till 20 000 om vi räknar både 2023 och 2024. Tuffa tider.