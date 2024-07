Där Grand Theft Auto IV fick The Lost and Damned och The Ballad of Gay Tony fick GTA V... inget story-dlc över huvud taget. En inte särskilt långsökt teori har varit att GTA Onlines massiva succé gjorde att Rockstar ändrade sina prioriteringar – något en före detta anställd vittnar om.

Data som läckt hintade om dlc:et "Agent Trevor", som skulle bli första av tre expansioner – en expansionen skådisen bakom Trevor pratat ganska öppenhjärtigt om. Zombie Apocalypse och Alien Invasion var de andra. Joseph Rubino, som arbetade för Rockstar i sex år som bland annat senior camera artist, säger att han jobbade på Trevor-dlc:et.

Rubino berättar för Saninplay att dlc:et var "lite min grej". GTA Online-succén ändrade dock allt.

Det som hände var att när GTA Online släpptes blev det en sådan kassako och folk älskade det så mycket att det var svårt att argumentera för att ett fristående DLC skulle kunna konkurrera med det.

Man kunde ha gjorda båda, menar Rubino, men affärsmässigt beslutade man att satsa på GTA Online. Ett beslut som gjorde Rubino "lite upprörd", för han trodde verkligen på Trevor-dlc:et.

Grand Theft Auto VI släpps hösten 2025. Hittills har bara kampanjen avslöjats.