Dealabs (franska) tycks återigen ha lyckats gräva fram vilka spel som kommer att inkluderas i månadens Playstation Plus-spel för Premium- och Extra-prenumeranter, och de inkluderar några riktiga bra titlar. Eller vad sägs om Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, som är en remaster av originalspelet och låter oss axla rollen som Zack Fair.

Vidare blir det Remnant 2, som är ett actionrollspel där man ensam eller i co-op dräper fiender och bitiga bossar med allt från skjutvapen till svärd och övernaturliga krafter. Resten av spelen som sägs bli tillagda är Pathfinder: Wrath of the Righteous – Enhanced Edition, Mount & Blade II: Bannerlord, No More Heroes 3 och Travis Strikes Again: No More Heroes Complete Edition.