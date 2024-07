I Xbox sommarshow avtäcktes Call of Duty: Black Ops 6, och den 28 augusti är det dags för Call of Duty: Next – en show där den första ordentliga titten på spelets multiplayer ska visas. Kort efter det får vi dessutom testa den själv, eftersom ett öppet betatest ska hållas, och nu har vi fått datumen.

Den 6 september kl. 19.00 öppnar testet för alla spelare på alla plattformar, och man kan lira fram till den 9 september kl. 19.00. De som har förhandsbokat spelet eller prenumererar på Game Pass Console (kan kräva Game Pass Core för att lira online), Game Pass Ultimate och PC Game Pass kan dock även spela helgen innan, alltså mellan 30 augusti kl. 19.00 och 4 september kl. 19.00.

Testet ska inkludera flera helt nya kartor, olika spellägen, möjlighet att skräddarsy sin utrustning och givetvis det nya omnimovement-systemet, som ska ge oss bättre kontroll över vår karaktärs rörelser än i tidigare COD-spel.