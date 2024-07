Journey to the Savage Planet är ett väldigt omtyckt äventyrs- och actionspel från 2021, men tyvärr stängdes utvecklaren Typhoon av Google efter släppet. Med finansiering från Tencent och med varumärket fortfarande i sin ägo bildade dock folk från studion Raccoon Logic kort därefter, och nu verkar det som att en uppföljare till spelet kan vara på gång.

En varumärkesregistrering har nämligen upptäckts i Kanada för något vid namn Revenge of the Savage Planet, och bakom ansökan står just Raccoon Logic.

Vidare har studion sökt skådespelare på webbplatsen Actors Access, där de uttryckligen skriver att Project Lodestar är ett indiespel och en uppföljare till Journey to the Savage Planet. Den senaste kallelsen till rollfördelning är från mars i år, så det verkar som att projektet är aktivt.

Tack, MP1ST.