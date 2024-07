Frågar man folk om vilken den bästa speltrailern är så lär en hel del ta upp den 13 år gamla utannonseringstrailern för Dead Island, som på sätt och viss överskuggade det faktiska spelet. Trailern är ett rörande klipp som visar hur en familj på semester föll offer för zombieutbrottet, fast uppspelat baklänges.

Bakom den ikoniska trailern stod den skotska VFX- och animeringsstudion Axis Studios, som nu tyvärr har slagit igen. Enligt Alistair McAlinden från Interpath Advisory (via Gamesindustry) sker detta eftersom de på sistone har fått färre projekt att jobba med och dessutom fått högre personalkostnader. Det hela leder till att 162 personer nu mister jobbet.

Utöver Dead Island har Axis Studios jobbat med bland annat Halo, Gears of War, League of Legends: Wild Rift, Magic: The Gathering, Warframe och Blizzard.