Orcs Must Die!-serien ska utökas med ytterligare ett spel, som går under namnet Orcs Must Die! Deathtrap. Det är återigen Robot Entertainment som utvecklar det, och de utlovar samarbete för upp till fyra spelare, ett djupare framstegssystem och bättre miljövariation.

De unika karaktärerna från Orcs Must Die! Unchained gör dessutom comeback, så man får alltså välja mellan olika krigsmagiker med unika och varierade förmågor. Spelet får dessutom ett roguelite-upplägg där man måste välja mellan för- och nackdelar som påverkar hur man spelar under rundan.

Spelmekaniskt utlovar de tajtare kontroller och avsevärt bättre närstrider. Även grafiken har givetvis fått sig ett lyft, och vi frestas även med galnare fysik och mer praktiska fysikbaserade fällor.

Orcs Must Die! Deathtrap ska släppas i början av 2025 på pc och Xbox Series X/S.