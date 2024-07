Förra veckan fick vi veta att priserna för Game Pass ska höjas ett snäpp och att Game Pass for Console ska ersättas med Xbox Game Pass Standard, som inte får nya spel dag 1.

Några som är missnöjda med höjningen är den amerikanska konkurrensmyndigheten FTC (via The Verge), som till appellationsdomstolen säger att den nya Game Pass-nivån är en "degraderad produkt", eftersom den är dyrare än Game Pass for Console och inte inkluderar nya spel.

Microsofts prishöjningar och produktdegradering – kombinerat med Microsofts minskade investeringar i produktion och produktkvalitet via uppsägningar av anställda – är kännetecken för ett bolag som utövar makt över marknaden efter en fusion [köpet av Activision Blizzard]. Produktdegradering – att ta bort de mest värdefulla spelen från Microsofts nya tjänst – kombinerat med prishöjningar för existerande användare, är just den typ av konsumentskada från fusionen som FTC har påpekat.

FTC håller sedan tidigare på att överklaga distriktdomstolens beslut att inte blockera köpet av Activision Blizzard, men inget beslut har fattats.