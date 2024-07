Ubisoft lockar oss att testa Ubisoft+ Classics, företagets billigaste prenumerationstjänst. Du får en månad för bara 10 kronor om du beställer senast den 8 augusti. Ordinarie pris är 89 kr/månad.

I Classics-tjänsten ingår ett gäng av företagets pc-spel, exempelvis, Assassin's Creed: Valhalla, Rainbow Six: Siege och Far Cry 6. Åven många äldre delar från spelserierna finns med, liksom den förträffliga plattformaren Rayman Origins och hyllade South Park: The Stick of Truth. Alla spel listas här.

Den större tjänsten, Ubisoft+ Premium, blir din för 189 kr/månad, och då ingår över 100 pc-spel och en del andra förmåner.