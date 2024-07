Härom dagen ryktades det om att Mafia-remaken är på väg till Game Pass, och nu kommer fler viskningar om spel som potentiellt är på väg till Xbox prenumerationstjänst. Denna gång rör det specifikt PC Game Pass, och spelet som sägs läggas till är inget mindre än GTA V.

GTA V har tidigare via Game Pass på konsol, men nu är det alltså datorspelarna som potentiellt ska få ta sig en svängom i San Andreas med omnejd. Källan är läckaren Tez2, som på X skriver att: "Rockstar Games förbereder GTA V på att bli spelbart via Xbox PC Game Pass, för framtida tillgängliggörande." Tez2 tydliggjorde sedan att spelet ska kunna startas via Xbox-appen, men att det fortfarande måste gå genom Rockstar Games Launcher.

Endast rykten än så länge, alltså, och inget sagt om att det ska släppas på tjänsten snart.