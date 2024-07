Legend of the Five Rings utspelar sig i världen Rokugan – inspirerad av bland annat feodala Japan – och har agerat skådeplats för diverse kort- och rollspel i nästan 30 år. Men trots dess stora popularitet har det inte skapats något digitalt spel baserat på det, fram till nu.

Det blir svenska Palindrome Interactive som får den stora äran att leda varumärket till den digitala världen, och spelet de skapar går under namnet Shadowveil: Legend of the Five Rings. Det blir ett roguelite-spel med taktiska strider i realtid såväl som ett system med kort, där man som befälhavare fokuserar på helheten snarare än att detaljstyra sina trupper.

Spelet kretsar kring expeditioner man ger sig ut på, och mellan varven återvänder man till sitt läger för att träna trupperna och låsa upp nya kort, som kommer med olika fördelar och förmågor.

Shadowveil: Legend of The Five Rings ska släppas "snart" på pc.