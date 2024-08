Gamescom-mässan börjar om knappt tre veckor. Xbox är årets största aktör på plats; inte bara för att både Sony och Nintendo saknas, utan också för att de tar med sig nyköpta Blizzards grejer. Man har med sig 50 spel till sitt bås på mässan, varav en hel del kan provspelas om du råkar befinna dig på plats.

Man har spelbara versioner av såväl egna titlar (Diablo IV: Vessel of Hatred, Ara: History Untold) som från andra (Star Wars Outlaws, Space Marine 2, Stalker 2). Dessutom visas ett gäng spel upp på olika sätt, exempelvis Indiana Jones and the Great Circle, Starfield: Shattered Space, Avowed och Towerborne. Förhoppningsvis avslöjar man releasedatum för åtminstone några v sina egna titlar (Indy?)

Får Indy releasedatum på Gamescom?

Doom: The Dark Ages står också listat, men där gäller det dessvärre bara "photo opportunity" – förmodligen nån sorts grafik eller figur man kan fota sig vid. Spelet kan dröja, Id Software är inte kända för att jäkta.

Gamesom 2024 äger rum i Kölns gigantiska mässhallar, och FZ skickar dit Fredrik Eriksson och Daniel Sjöholm (massor av previews kommer!) Mässan börjar med den två timmar långa live-showen Gamescom Opening Night Live den 20/8. Sen är allmänheten välkommen den 21-25 augusti (onsdag-söndag).