Vi skrev tidigare om vilka skådespelare som kommer vara med i David F. Sandbergs filmatisering av Until Dawn. De som då var bekräftade för filmen var bland annat Ella Rubin, Michael Cimino och Ji-young Yoo. Dock fanns det inte med något Peter Stormare på listan.

Peter lånade ju ut både ansikte och röst till spelet så undertecknad beklagade sig i tidigare artikel om att han inte tyckts ha fått någon roll i filmen. Men nu visar det sig att Stormare faktiskt kommer ha en roll. Svensken kommer återvända som Dr. Hill, vilket är exakt samma roll han hade i spelet. Så ordningen återställd med andra ord.

Filmen kommer börja spelas in nu i augusti vilket innebär att vi ännu inte har något planerat release-datum. Om man däremot är sugen på Until Dawn så är det planerat en remaster av spelet som kommer släppas under hösten. Så vi har i alla fall det att roa oss med i väntas tider.