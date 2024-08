Delta Force-serien är på väg att vakna till liv igen efter många år i dvala. Tidigare i somras avtäcktes Delta Force: Hawk Ops, ett nytt kapitel i den taktiska actionserien, och i dag börjar sluten alphatestning.

För chans att få en nyckel behöver du kolla på vissa Twitch-streamers. Alphan släpps dels via Steam, dels via utgivaren Level Infinites egen launcher, men det är alltså pc som gäller. All info om alphan här.

Hawk Ops blir free to play och görs av kinesiska Timi till såväl pc som konsol (Playstation och Xbox) och mobiler. Det ska innehålla små- och storskalig multiplayer med spelarklasser och olika fordon, såväl som en singleplayerkampanj byggd på gamla Black Hawk Down. Releasedatum saknas ännu.