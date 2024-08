Rockstar siktar på att släppa GTA 6 hösten 2025, och den senaste kvartalsrapporten från ägarbolaget Take-Two (uppsnappad av PCG) visar att det fortfarande gäller. Så inga eventuella förseningar i nuläget, alltså.

Det är lite av tradition att GTA- och Red Dead Redemption-spelen försenas, men GTA 6 är förstås inte bundet till hur det gick för föregångarna. Planen är i alla fall att släppa det till PS5 och Xbox Series hösten 2025. Ingen pc-version tillkännagiven än, men traditionen säger att det sker cirka inom ett år efter konsolreleasen. Tummar hålls!

Andra spel från samma stall att hålla koll på år Civilization 7, där det siktas på release redan första kvartalet nästa år. Där är en matig gameplay-genomgång utlovad till Gamescom-mässan om ett par veckor, och den visas online också.

Sen har vi The Lord of the Rings-liret Tales of the Shire: "släpps 2024" har det tidigare sagts, men i kvartalsrapporten breddas det till senast mars 2025.

Slutligen kan Judas nämnas. Det är Bioshock-skaparen Ken Levines nästa, som ser rejält lovande ut. Där ges tyvärr inga antydningar om när det släpps.