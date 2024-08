Civilization 7 avtäcktes under Summer Game Fest med en förrenderad trailer och löftet om ett släpp under 2025, utan att ge oss något datum. Senare denna månad vankas det första gameplayet, och via en resultatrapport från Take-Two vet vi nu lite mer specifikt när spelet är tänkt att släppas och vilka plattformar det är som gäller.

Det släpps under det fjärde kvartalet räkenskapsåret 2025, vilket innebär det första kvartalet under kalenderåret 2025 – någonstans mellan 1 januari och 31 mars 2025 alltså. Plattformarna är Playstation 4/5, Xbox One, Xbox Series X/S och pc.

Mycket mer vet vi inte om spelet, men det ska alltså visas upp på riktigt under Gamescom i slutet av månaden.