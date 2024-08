Att göra film och tv-serier av spel är lite av det nya svarta just nu. Vi har filmadaptioner på Mario och Sonic som lyckats tillsammans med kritikerrosade tv-serier på The Last of Us och Fallout.

Borderlands ska vi inte prata om (Jonas återhämtar sig fortfarande), men det finns en trend att ta kända spel och föra över dem till den vita duken. Nu verkar det också bli en trend att ta okända spel och försöka göra film på dem.

Derek Connolly (Jurassic Park) ska nämligen skriva en film baserat på Segas gamla fightingspel Eternal Champions. Ett spel som kanske inte är så speciellt känt idag.

Eternal Champions släpptes 1993 och skulle vara Segas svar på Mortal Kombat och Street Fighter 2. Det hajpades en del och sålde faktiskt rätt bra, men Sega valde senare att i stället satsa på Virtual Fighter och Eternal Champion som serie dödades efter en uppföljare på Sega CD.

Enligt THR kommer filmens manus som sagt skrivas av Derek Connolly och Toru Nakahara (Sonic the Hedgehog) kommer producera. Storyn är dock lite oklar än, men ska man följa spelet så kommer det handla om gudar och en kampsportsturnering för att återställa världens balans.