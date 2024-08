Som vi har väntat. I mars hette det att Final Fantasy XVI befann sig i slutskedet av sin optimering, men det skulle komma att dröja fem månader till innan vi fick ett släppdatum.

Den 17 september släpps det tidigare PS5-exklusiva spelet på dator, tillgängligt via Steam och Epic Games Store. Det kommer i två olika varianter: en basutgåva som bara inkluderar själva spelet och en Complete Edition som även kommer med spelets två DLC:n, Echoes of the Fallen och The Rising Tide.

Vi behöver dock inte vänta en månad på att få se hur spelet rullar på våra maskiner, för en demo är tillgänglig redan nu. Den består av spelets inledning (sparfilen kan föras över till det färdiga spelet) såväl som spelläget Eikonic Challenge. Demon har blandade omdömen i dagsläget, med klagomål på halvdan prestanda, mellansekvenser som begränsas till 30 FPS och brist på stöd för ultrawide-format