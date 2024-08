Borderlands-filmen kan vara på väg till streamingtjänster – efter bara tre veckor på bio.

Filmen släpptes den 9 augusti och sågades brutalt av kritikerkåren (vi gav den 1 av 5). Även biobesökarna har gett filmen kalla handen. Och med det rapporterar nu ett antal filmtyckare (Screen Time, When to Stream, The Hollywood Handle) att spektaklet går upp på streamingstjänsterna redan den 30 augusti. Vilket låter logiskt: vår stackars recensent Jonas var ensam på bion. Enligt DVD Release Dates dyker rullen upp på Amazon Prime och Itunes. Oklart om det blir streaming direkt eller om det inleds med uthyrning/köp.

När vi frågade om ni FZ-människor tänker se skräpet svarade en och annan att just streaming är intressant. Inte för att döma någon, men det kan finnas överlappning med folk som stannar och tittar på bilolyckor...