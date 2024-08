Nio år sedan var det sedan vi fick ett nytt spel i den huvudsakliga Heroes of Might and Magic-serien. Tio år kommer det också att bli, men där tar det stopp, för under 2025 ska nu utannonserade Heroes of Might and Magic: Olden Era släppas – visserligen i early access, men ändå.

Det utspelar sig innan det första spelet och äger rum på kontinenten Jadame, som vi inte har fått utforska hittills. Utvecklaren Unfrozen lovar oss turordningsbaserad spelmekanik där utforskande, resursletande, stadsbygge, rekrytering och givetvis strider varvas, precis som det ska vara i HOMM.

Det finns givetvis en uppsjö av olika enheter och varelser att lägga till i sina led, och den här gången kommer de med sekundära förmågor som kan aktiveras när en energimätare har fyllts. Slagfälten består återigen av sexkantiga rutor, snarare än de fyrkanter som senare spel i serien har använt sig av.

Heroes of Might and Magic III är en kultklassiker och ett av de bästa strategispelen i historien. Det fulländade och förfinade den redan fantastiska formeln som etablerades i Heroes I och II. Med Olden Era går vi tillbaka till seriens ursprung och siktar på att återigen fånga samma känsla av magi och under, där man färdas genom en livlig äventyrskarta full av faror och mysterier för första gången, bygger mäktiga fraktionsstäder och samlar massiva arméer av mytologiska varelser.

Spelet kommer att bjuda på en handlingsdriven kampanj och andra singleplayer-lägen, och givetvis även multiplayer. Utöver bestämda kartor kan de även genereras slumpmässigt eller byggas för hand av spelarna, som även kan skapa egna kampanjer.

Mer info om spelet läser ni här. Heroes of Might and Magic: Olden Era släpps i early access på Steam under den första halvan av 2025.