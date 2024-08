Om du hör till skaran som kräver minst 60 bilder per sekund av dina spel kan du ha kvar Stalker 2 på inköpslistan. Spelet verkar rulla i 60 bilder per sekund på Xbox Series X, konstaterar Digital Foundry-medarbetaren John Linneman efter att ha fingrat på spelet under Gamescom.

"Det gör det" svarar han på frågan om det är 60 bilder/sekund som gäller, och tillägger att det är det enda läget som finns.

Hur det flyter på den prestandamässigt klenare Xbox Series S återstår att se. Samma med pc, men där är det ju stora variationer beroende på hårdvara.

Stalker 2 ska släppas den 20 november, ett datum som spikades efter att "det slutliga släppdatumet" den 5 september missades. Spelet har försenats upprepade gånger, bland annat på grund av Rysslands invasionskrig mot Ukraina. Men förhoppningsvis blir spelet färdigt i år.