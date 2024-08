EFter rymdskräckisen The Callisto Protocol (som är gratis i Epic Store i en knapp vecka) får vi Redacted, en spinoff av roguelike-snitt där död och nötande är nycklar för att ta sig framåt. Spelet har just avtäckts med en trailer, men antyddes första gången i mars under arbetsnamet Project Birdseye.

Trailern (ovan) visar att det har en helt annan stil än det köttiga The Callisto Protocol. Nu styr vi från fågelperspektiv (man tänker Alien Breed) och stilen går åt det tecknade.

Storymässigt är du fängelsevakt på Jupiters måne Callisto, och när en infektion sprider sig måste du försöka ta dig till den sista nödraketen och ta dig därifrån. Vilket inte kommer gå utan att du dör ett gäng gånger, lovar utvecklaren Striking Distance Studio. De ska även ha ett AAA-spel på gång, trots att Callisto underpresterade och att grundaren Glen Schofield lämnat. Men innan han drog var han inne på Callisto 2.

Redacted släpps redan den 31 oktober. Plattformarna är pc, PS5 och Xbox Series.