2020 släpptes Crash Bandicoot 4: It's About Time och, jo, det var onekligen på tiden. Och Crash 5...? Du gör nog rätt i att inte hoppas för mycket. Spelhistorikern Liam Robertson hävdar i en rapport om Toys for Bob (videon ser du undertill) att en rak uppföljare var under utveckling men att den ska skrotats tidigt av Activision som istället ville satsa på live service-spel.

Det ska sägas att uppgifterna inte är bekräftade, men det är knappast orimliga påståenden.

Activision Blizzard ska ha tyckt att Crash 4-försäljningen gick sämre än väntat (Crash-trilogin har däremot sålt vansinnigt bra!), och istället började teamet jobba på andra spel. Fjolårets Crash Team Rumble var ett sådant och i mars stod det klart att det spelet inte skulle få mer innehåll.

Vidare hävdar Robertson att vi utöver Crash också skulle kunna spela som Spyro. Och på tal om Spyro: det har ryktats om ett nytt sådant spel. I april påstod man att det var tidigt i utvecklingen.