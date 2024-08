Nintendo har visat upp en ny trailer från det kommande The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Denna gång får vi se lite från det ödsliga Still World, men även lite strider.

Trailern är runt fem minuter och visar upp Still World vilket är stället/dimensionen som Link är fångad i. Stället är täckt av en lila dimma och det krävs pussellösningar för att ta sig fram i den fragmenterade världen. I slutet får vi också se Zelda i en ”Link-kostym” och då slåss hon med svärd och sköld plus bär en liten söt hatt.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom släpps den 26:e September till Switch (såklart).