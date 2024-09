Gearbox-chefen Randy Pitchford är knappast en av spelbranshens mest omtyckta personligheter, men han låter sig inte bli modfälld, utan lovar att han ska fortsätta skapa.

Detta kommer i kölvattnet av katastrofen som är Borderlands-filmen och Seekers of the Storm-expansionen till Risk of Rain 2 (som Gearbox ger ut), som har fått kritik för sin prissättning och många buggar.

På X svarar Pitchford på kritik genom att säga att allt inte kan bli framgångar och att till och med The Beatles bara släppte 25 procent hits. Han menar även att fans måste agera stöttande när konstnärer släpper mindre bra alster, så att de kan bibehålla motivationen.

Han avslutar med att han inte vet huruvida han någonsin kommer att skapa något igen som folk kommer att gilla, men att det vore bättre att ge honom chansen att göra det istället för att aldrig skapa igen.