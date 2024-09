Roger Clark är inte bara rösten bakom Red Dead Redemption 2:s Arthur Morgan, utan även kroppen bakom karaktärens rörelser. Han borde därför vara som klippt och skuren för att spela Morgan i en potentiell tv-serie, men på frågan om han skulle nappa så tvekar Clark.

Under en frågestund med Gamology svarade Clark att han för fyra eller fem år sedan hade svarat ja, men att hans åsikt nu är lite mer komplicerad. Han menar att även om vi får fler och fler speladaptioner, får de ursprungliga skådespelarna sällan något erkännande, med The Last of Us som undantag, där Troy Baker och Ashley Johnson fick göra gästspel.

En av anledningarna till att så är fallet är, enligt Clark, att de som skapar serierna och filmerna inte förstår att det handlar om motion capture-skådespeleri snarare än bara röstskådespeleri, och att skådespelarna verkligen förkroppsligar karaktärerna de spelar.

I slutänden säger han ändå att han hade svarat ja till att spela Arthur Morgan, men att det bara finns ett annat alternativ om han inte får rollen: Danny DeVito.