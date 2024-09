Under helgens så kallade "lilla" Emmygala, "Creative Arts", prisades Amazons Fallout-serie dubbelt upp. Den vann Emmypriser för "outstanding music supervision" för första avsnittet och "outstanding emerging media program". Det senare syftar till seriens interaktiva webbplats. Fallout var emellertid nominerat till hela tretton priser så det vann i långt ifrån alla kategorier.

När den stora galan går av stapeln under natten till måndagen kan Fallout vinna ytterligare priser. Det är nominerat i tre kategorier, däribland den synnerligen tunga "bästa dramaserie".

Tidigare har Netflix Arcane och HBO:s The Last of Us knipit ett antal Emmypriser. Så Fallout är inte den första speladaptionen som vunnit på den prestigefyllda Emmygalan.