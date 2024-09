När Star Wars Outlaws släpptes till okej betyg (men knappast översvallande) föll Ubisoft-aktien med tio procent till den lägsta nivån på tio år. Sedan dess har aktien fallit ytterligare sju procent, rapporterar Gamesindustry. Året började visserligen fint med Prince of Persia: The Lost Crown, men man kan knappast säga att spel som Skull and Bones och Xdefiant rosat marknaden.

Aktien har fallit med drygt 50 procent på ett år.

Wall Street Journal skriver att en aktieägare, AJ Investments and Partners, via ett öppet brev uttrycker: "Djupt missnöje med företagets nuvarande prestation och strategiska inriktning".

Nya Assassin's Creed blir viktigt för Ubisoft.

Den slovakiska hedgefonden äger mindre än en procent av aktierna i företaget, men skräder ändå inte med orden. Man tycker att en vd behövs som kan "optimera kostnader och studio-strukturen för ett mer agilt och konkurrentskraftigt företag". Man fortsätter svinga vilt och menar att Ubisoft missköts och "hålls gisslan" av Guillemot-familjen.

Assassin's Creed Shadows i november är definitivt en viktig release för Ubisoft.