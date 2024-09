Playstation 5 Pro är officiell. Den släpps 7 november till riktpriset 799,99 euro. Svensk prislapp är ej känd, men att den blir saftig är givet. 9 000 kronor får vi räkna med. Kanske mer. Konsolen avtäcktes av "Playstation-arkitekten" Mark Cerny som ringar in tre "stora saker" med PS5 Pro: större GPU, avancerad ray tracing och AI-driven uppskalning.

Fler tekniska detaljer lär komma i dagarna, men så länge har vi detta:

Uppgraderad GPU: "Med PS5 Pro uppgraderar vi till en GPU som har 67 % fler beräkningsenheter än den nuvarande PS5-konsolen och 28 % snabbare minne. Sammantaget möjliggör detta upp till 45 % snabbare rendering för spel, vilket gör upplevelsen mycket smidigare."

Avancerad ray tracing: "Vi har lagt till ännu kraftfullare ray tracing som ger mer dynamiska reflektioner och brytningar av ljus. Detta gör det möjligt för strålarna att kastas med dubbla och ibland tredubbla hastigheten jämfört med den nuvarande PS5-konsolen."

AI-driven uppskalning: "Vi introducerar även PlayStation Spectral Super Resolution, en AI-driven uppskalning som använder maskininlärningsbaserad teknik för att ge superskarp bildkvalitet genom att tillföra en exceptionell mängd detaljer."

Du tvingas köpa till skivläsare.

Konsolen släpps utan skivläsare. Den tvingas man köpa till. Priset ej bekräftat för denna.

Ett mål med konsoluppgraderingen är att spelarna inte längre ska tvingas kompromissa. I många av dagens storspel tvingas vi välja mellan grafiskt godis och högre framerate (det senare väljs av cirka tre av fyra spelare, avslöjar Cerny). Med PS5 Pro vill man till stor del sudda ut gränserna. Man ska kunna spela i 60 bildrutor per sekund utan att tumma på den grafiska prakten, hävdar Sony.

Några av spelen man demonstrerade var välkända. Bland andra: Spider-Man 2, Final Fantasy VII Rebirth, Horizon Forbidden West, Last of Us Part 2, Alan Wake 2 och Hogwarts Legacy. Spel som särskilt stöder PS5 Pro märks med "PS5 Pro Enhanced".

Playstation 5 Pro släpps 7 november med riktpriset 799,99 euro.

Nyheten uppdateras